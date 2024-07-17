Mossad Direktörü: Netanyahu'nun ısrarı Hamas ile anlaşmayı engelleyebilir - Son Dakika
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Mossad Direktörü: Netanyahu'nun ısrarı Hamas ile anlaşmayı engelleyebilir

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde Gazzelilerin güneyden kuzeye hareketini izlemeye yönelik mekanizma kurulması yönündeki ısrarının Hamas ile varılacak esir takası ve ateşkes mutabakatının engelleyebileceğini belirtti.

17.07.2024 18:41
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde Gazzelilerin güneyden kuzeye hareketini izlemeye yönelik mekanizma kurulması yönündeki ısrarının Hamas ile varılacak esir takası ve ateşkes mutabakatının engelleyebileceğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre Barnea, kabineye yaptığı sunumda İsrail müzakere heyeti ile Netanyahu'nun anlaşma konusundaki ayrışmasına yer verdi.

Heyet ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın, Başbakan'ın, Gazzelilerin güneyden kuzeye doğru hareketini izlemeye yönelik bir mekanizma kurulması yönündeki ısrarından kaynaklandığını ifade eden Barnea, Netanyahu'nun müzakere heyetinin önerisi yerine kendi görüşünde ısrarcı davranmasının Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini engelleyeceğini söyledi.

Netanyahu'nun ısrarının, ilk aşamasında kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasının planlandığı anlaşmayı önleyebileceğine işaret eden Barnea, "kadın tutsakların bekleyecek zamanlarının olmadığını" kaydetti.

Mutabakat önerisi 3 aşamalı

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Mossad, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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