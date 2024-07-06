Mossad yetkilileri İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasında iyimser - Son Dakika
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Mossad yetkilileri İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasında iyimser

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad yetkililerinin, İsrail'de hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını arabulucu ülkelere aktardığı iddia edildi. Mossad yetkilileri, Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabulucu ülkelere İsrail hükümetinin ve Güvenlik Kabinesinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını bildirdi.

06.07.2024 18:49
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad yetkililerinin, "İsrail'de hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını" arabulucu ülkelere aktardığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin müzakerelere ilişkin bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Mossad yetkilileri, "İsrail'de hükümetin ve Güvenlik Kabinesinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını", Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabulucu ülkelere bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmesinin ardından, gelecek hafta yeniden İsrailli müzakere ekibini göndermeyi kabul ettiği duyurulmuştu.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceği belirtiliyor.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği kaydedilmişti.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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