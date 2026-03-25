Mostar'da Cesur Çalışan Soyguncuyu Durdurdu

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki bir market çalışanının silahlı soyguncuyu engellemesi sosyal medyada gündem oldu.

Ulusal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, Mostar'ın Zalik bölgesindeki markete akşam saatlerinde siyah giyimli bir kişi girdi.

Rafların arkasına geçen bu kişi çantasından otomatik tüfek çıkarırken, kadın market çalışanı durumdan kuşkulanarak şüpheliye yaklaştı.

Görüntüde, market çalışanının uzun süre şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı, bu kişinin kadına vurduğu ancak çalışanının pes etmediği gözlemlendi.

Ulusal medya, ikili arasında yaşanan arbedenin ardından bir el ateş sesi duyulduğunu aktarırken, olay yerine polis ekiplerinin geldiği ve şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kadın market çalışanının silahlı soyguncuyu engellediği görüntü Bosna Hersek'te kısa sürede gündem oldu.

Birçok sosyal medya hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine, "Bosna Hersek'te inanılmaz olay", "Cesur çalışan vazgeçmedi", "Çıplak elleriyle soyguncuyu engelledi" ve "kahraman kadın" yorumları yapıldı.