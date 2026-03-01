Mostar\'da Ramazan Etkinlikleri

Bosna Hersek'in güneyinde bulunan ve Osmanlı mirası tarihi köprüye ev sahipliği yapan Mostar kenti, ramazanın manevi havasını etkinliklerle yaşatıyor.

"Mostar'da Ramazan" ismiyle düzenlenen geleneksel etkinlikler kapsamında tarihi Mostar Köprüsü ve kent sokakları ışıklandırılırken, köprü manzaralı iftar sofraları ise ramazanın bereketini hissettiren en önemli gelenek olarak gösteriliyor."

Etkinliğin organizatörlerinden Mostar Belediyesi Ekonomi ve Denetim İşleri Dairesi Başkanı Amira Trbonja, AA muhabirine, etkinliğin her yıl daha da zenginleştiğini belirterek, ramazan ayı boyunca kentte ayrıca konser ve panellerin de düzenlendiğini söyledi.

Mostar Belediye Meclis Üyesi Dzemal Juklo da "Mostar'da Ramazan" etkinliğinin 5 yıldır düzenlendiğini ifade ederek, "Bu yılki etkinlikler kapsamında ilk kez ışıklandırmalar yaptık." diye konuştu.

Tarihi dokusu ve zümrüt yeşili rengiyle tanınan Neretva Nehri'ne ev sahipliği yapan Mostar kentindeki ramazan etkinlikleri kapsamında kent sokaklarında geleneksel kıyafetlerle yürüyen gençlere rastlamak da mümkün.