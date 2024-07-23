Mostar Köprüsü'nün 20. Yılı Kutlandı

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Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Mostar Köprüsü'nün altından geçen Neretva Nehri'nin yanına kurulan platformda düzenlenen program, Bosna Hersek milli marşı ile başladı.

Etkinlik komitesi başkanı Salem Maric, yaptığı konuşmada, köprünün barış adına yapılmış bir anıt ve zamanın tanığı olduğunu söyledi.

Maric, Mostar Köprüsü'nün varlığının tarihleri adına bir sembol olduğunu, kültürlerini ve kimliklerini yansıttığını belirterek, "Barışçıl ve başarılı bir geleceğe doğru adım attığımıza dair derin inançla Mostar halkı ve Mostar Köprüsü bugün dik ve gururlu şekilde duruyor. Mostar Köprüsü sonsuza kadar yaşasın, barış fikri içimizde sonsuza kadar yaşasın." dedi.

Konuşmanın ardından Mostar Köprüsü'nden atlayışlar gerçekleştirildi, meşale ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Bosna Hersek'in ünlü sanatçılarından Hari Mata Hari'nin verdiği konser, programa katılan binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte köprünün yeniden yapılmasına destek veren Türkiye başta olmak üzere birçok ülke ve kurum temsilcisine plaket verildi. Türkiye adına plaketi Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün aldı.

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen ve Bosna Hersek'teki savaş sırasında 1993'te Hırvat birliklerince yıkılan köprü, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 20 yıl önce düzenlenen törenle yeniden hizmete açılmıştı.

Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve Dünya Bankası destek vermişti.

Köprü, 2005'te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.