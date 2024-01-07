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Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası - Son Dakika
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Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası

Ümraniye'de bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motokurye, sürücüyü darbettiği sırada başka bir motosikletli de kavgaya dahil oldu ve sürücüye tekme attı. Olay, araç kamerasına yansıdı.

Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası
07.01.2024 - 14:47,
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Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, ÜMRANİYE'de bir motokurye trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. Başka bir motosikletli ise kavga sırasında sürücüye tekme attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü Turan Gökkaya, önüne çıkan motokuryeyi uyardı. Buna öfkelenen motokurye, kaskını çıkarıp Gökkaya'ya saldırdı. Oradan geçen başka bir motosikletli de kavgaya dahil oldu ve sürücüye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Motokurye ve motosikletli arasında trafik kavgası - Son Dakika
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