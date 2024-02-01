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Motokuryelerin karda drift keyfi

Motokuryelerin karda drift keyfi

Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen moto kuryeler, Atatürk Meydanı'nda motorlarıyla kar üzerinde drift gösterisi yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

01.02.2024 00:31
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Motokuryelerin karda drift keyfi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen moto kuryeler boş meydanda karda drift attı.

Kar yağışına sevinen moto kuryeler, adrenalin dolu bir tepki verdi. Atatürk Meydanı'na gelen kuryeler, motorlarla kar üzerinde drift gösterisi gerçekleştirdi.

Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

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