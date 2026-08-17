Motorin Zammına Tepki: ÖTV Sıfırlandı Ama Pahalılık Devam Ediyor - Son Dakika
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Motorin Zammına Tepki: ÖTV Sıfırlandı Ama Pahalılık Devam Ediyor

Motorin Zammına Tepki: ÖTV Sıfırlandı Ama Pahalılık Devam Ediyor
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DEVA Partisi'nden İdris Şahin, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasına rağmen gelen zamlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından gelen zamma tepki göstererek, "Motorinde ÖTV'yi sıfırladınız, pompada 9 lira 29 kuruş indirim oldu. Daha 24 saat geçmeden 8 lira 89 kuruş zam geldi. Vergi gitti, pahalılık yerinde kaldı. Vergiyi sıfırladınız ama maliyeti sıfırlayamadınız" dedi. Şahin, üretici ve nakliyecinin maliyetleri kalıcı olarak düşürülmeden gıda enflasyonunda kalıcı gerileme sağlanamayacağını söyledi.

Şahin, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından zam yapılmasına tepki gösterdi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Motorinde ÖTV'yi sıfırladınız, pompada 9 lira 29 kuruş indirim oldu. Daha 24 saat geçmeden 8 lira 89 kuruş zam geldi. Vergi gitti, pahalılık yerinde kaldı. Bugün Ankara'da motorin 80 lira 80 kuruş. ÖTV sıfır olmasına rağmen 3 Ağustos'ta gördüğü zirvenin yalnızca 1 lira 29 kuruş altındayız. Vergiyi sıfırladınız ama maliyeti sıfırlayamadınız. Fiyatı yukarı taşıyan asıl sebeplere dokunmadığınız müddetçe pompadaki indirimin ömrü de birkaç saatlik oluyor. Devlet milyarlarca liralık vergi gelirinden vazgeçiyor ama vatandaşın cebindeki yangın sönmüyor. Bir gecede yapılan zam, bir gün önce yapılan indirimi neredeyse tamamen geri aldı. Bunun adına kalıcı çözüm denmez. Vatandaş pompaya geldiğinde açıklamaya değil, ödediği rakama bakıyor. O rakam hala 80 liranın üzerinde."

"İNDİRİM TABELADA KALDI, MALİYET TARLADA KALDI"

Yüksek akaryakıt fiyatlarının tarımsal üretimden nakliyeye kadar bütün maliyet zincirine yansıdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"İndirim tabelada kaldı, maliyet tarlada kaldı. Çiftçi traktörüne mazotu 80 liradan koyacak, nakliyeci deposunu aynı fiyattan dolduracak. O mazot tarladaki ürüne, hale gelen kamyona, pazardaki kasaya, marketteki etikete kadar eklenecek. Türkiye'de üretilen ve taşınan hemen her ürünün maliyetinin içinde mazot var. Domates tarladan kendi başına pazara gelmiyor, ekmeklik buğday değirmene kendi başına gitmiyor. Sonra dönüp 'Gıda enflasyonu neden düşmüyor?' diye soruyoruz. Sebebi burada. Üreticinin ve nakliyecinin maliyetini aşağı çekmeden raftaki etiketi aşağı çekemezsiniz. Üstelik eylülden itibaren ÖTV yeniden kademeli olarak devreye girecek. Bugün vergi indirimiyle tuttuğunuz fiyatın yarın yeniden yukarı gitmeyeceğinin hiçbir güvencesi yok."

"ÖNCE TARLADAKİ MALİYETİ DÜŞÜRECEKSİNİZ"

Enflasyonla mücadelede geçici vergi indirimleri yerine üretim girdilerinin kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bugün vergiyi sıfırlayıp yarın yeniden artırarak enflasyonla mücadele edemezsiniz. Fiyatı bir süreliğine bastırabilirsiniz, erteleyebilirsiniz ama maliyeti ortadan kaldıramazsınız. Enflasyonla mücadele yalnızca pompadaki rakamı birkaç gün aşağı çekmekle olmaz. Çiftçinin mazotunu, gübresini, elektriğini; üreticinin ve nakliyecinin gerçek maliyetlerini kalıcı biçimde aşağı çekmek zorundasınız. Aksi halde yapılan her geçici indirim, ilk maliyet artışında geri alınır. Bir taraftan üretim maliyetleri yükselirken diğer taraftan gıda fiyatlarının kalıcı olarak düşmesini bekleyemezsiniz. Önce tarladaki maliyeti düşüreceksiniz ki pazardaki fiyat düşsün. Üreticinin maliyetini kalıcı olarak azaltmadan ne gıda ucuzlar ne vatandaşın sofrası rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ekonomi, Enerji, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motorin Zammına Tepki: ÖTV Sıfırlandı Ama Pahalılık Devam Ediyor - Son Dakika

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