İzmir'in Torbalı ilçesinde yola çıkan domuza çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tuncay Tireli (54) yönetimindeki motosiklet, Göllüce Mahallesi'nde seyir halindeyken yola çıkan domuza çarptı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Domuza Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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