Motosiklet Eğitmeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde kullandığı motosikletin devrilerek bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet eğitmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçedeki bir sürücü kursunda çalışan motosiklet eğitmeni Akif Emre Yavuz'un (24) idaresindeki 35 CTJ 415 plakalı motosiklet, Kuzey Ege Otoyolu'nda devrilerek bariyere çarptı.
Kazada motosiklet eğitmeni Yavuz, ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Menemen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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