Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirildi - Son Dakika
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Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, motosiklet kazalarını önleme ve trafik güvenliğini artırma hedefleri ele alındı. Bakan Çiftçi, denetimin amacının ceza değil hayat korumak olduğunu vurgulayarak, 2026-2027 eylem planının eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında yürütüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" konulu güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025'te hayata geçirilen eylem planına ilişkin toplantı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Çiftçi, toplantıda, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil insan hayatını korumak olduğunu vurgulayarak, "Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır." ifadesini kullandı.

Son yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına dikkati çeken Çiftçi, "2020-2025 yıllarında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur. Eylem planımızı, eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere 4 temel eksen üzerinde yürüttük. 28 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte farkındalık çalışmalarından eğitim faaliyetlerine, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar geniş bir çalışma ortaya koyduk. Denetimlerimizi artırdık.

Sivil ekiplerimizi ve trafik harici birimlerimizi sürece dahil ettik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerimizi daha etkin kullandık. Eğitim ve kampanyalarla güvenli motosiklet kullanımını toplumsal bir farkındalığa dönüştürmeye çalıştık. Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan '2030'a kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma' hedefine işaret eden Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla, veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, trafik güvenliğinin sağlanması için görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirildi - Son Dakika

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