Motosiklet Hırsızı Yakalandı, 6 Motosikletten 3\'ü Teslim Edildi

MERSİN'de 6 motosiklet çalan D.T. (30), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı. D.T.'nin çaldığı 6 motosikletten 3'ü sahiplerine teslim edildi.

Kentte son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 6 motosiklet çalan şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti. D.T. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan 6 motosikletten 3'ü de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 motosikletin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.