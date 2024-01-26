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Motosiklet Hırsızı Yakalandı, 6 Motosikletten 3'ü Teslim Edildi - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızı Yakalandı, 6 Motosikletten 3'ü Teslim Edildi

Mersin'de yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 6 motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin çaldığı 6 motosikletten 3'ü sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 motosikletin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Motosiklet Hırsızı Yakalandı, 6 Motosikletten 3\'ü Teslim Edildi
26.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:15
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MERSİN'de 6 motosiklet çalan D.T. (30), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı. D.T.'nin çaldığı 6 motosikletten 3'ü sahiplerine teslim edildi.

Kentte son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 6 motosiklet çalan şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti. D.T. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan 6 motosikletten 3'ü de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 motosikletin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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