Motosiklet Hırsızları Maltepe\'de Yakalandı

MALTEPE'de çalınan motosikletin GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, aracı Büyükbakkalköy Mahallesi'nde plakasız şekilde saklandığı adreste buldu. Bölgede önlem alan ekipler, motosikletin yanına gelen 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Maltepe'de 17 Haziran'da F.V.'nin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, GPS verilerinden aracın Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, motosikletin plakasının sökülerek saklandığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikleti bırakan 2 şüphelinin bölgeden uzaklaştığını belirledi. Motosikletin bulunduğu noktada önlem alan ekipler, aynı gün yapılan takip sırasında plakasız motosikletle adrese gelen S.Ç. (21) ve F.C.C.'yi (19) durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen motosiklet muhafaza altına alınırken, sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'çekme belgeli araç kullanmak' suçlarından toplam 249 bin lira idari para cezası uygulandı. 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edilen S.Ç. ve F.C.C. hakkında adli kontrol kararı verildi.