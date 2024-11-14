Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çözüldü - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çözüldü

Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çözüldü

4 ilçede 16 motosiklet hırsızlığı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

14.11.2024 15:59
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BEYLİKDÜZÜ, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Kağıthane'de meydana gelen 16 motosiklet hırsızlığı olayının faili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avrupa yakasında 4 ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 aylık çalışma sonucunda şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kasklı şüphelilerin kiltilerini kırdıkları motosikletleri çaldıkları anlar görülüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından Beylikdüzü, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Kağıthane'deki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AYNI GÜN İÇERİSİNDE BULDUK'

Mücahit Değirmenci'nin park halindeki motosikleti 27 Ağustos Salı günü yaşadığı sitenin bahçesinden çalındı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Değirmenci, "Motorumu normal açık bir otoparkta, sitenin otoparkında durduruyordum. Orada 1 ay kadar sorunsuz bir şekilde durdu. Bir gün direkt gelmişler, otoparkın otomatik kapısı var. İlk önce otomatiğini bozup sonra içeri giriyorlar, biraz açık bırakıyorlar. İçeri girdikten sonra tüm kameraları bir keşif olmuş belli ki, kameraların arkalarından dolanarak 1 dakika içerisinde herşeyi halledip çıkıyor, çoık kısa bir süre içerisinde. Bir yerde takılmıyor çünkü simsiyah giymiş. Görüntülerden de baktım kafasında kask var, elinde eldiven, simsiyah tespit edemiyorum. Bu olay gece saat 04.30 civarlarında oluyor, ben sabah 06.00 civarında uyanmıştım. Motorun başına gittiğimde, motor yoktu. Kapı da açıktı. Zaten ben araştırdım, çevredeki tüm kameralara baktım, polisten de yardım aldım. Hemen binanın karşısında bir pizzacı vardı. O pizzacının kamera kayıtlarından bulduğum görüntülerle çoğunlukla nerede olduğunu tahmin ettik. Onu ben polis ekiplerine ilettim, kendim kayıtları aldım. Aynı gün içerisinde 5-6 saat içerisinde bulduk. Bölgeyi daraltmış oldum ben polis ekipleriyle beraber. Polis ekipleri bulduklarını söylediler, bana ilettiler. Çok da sevinmiştim aynı gün içerisinde buldukları için birkaç gün daha geçseydi umudum kesilecekti" dedi. Emniyete gelen Mücahit Değirmenci ve diğer motosiklet sahipleri çalınan motosikletlerine kavuştu.

Kaynak: DHA

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