Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

AVCILAR'da evin önüne park halinde bulunan motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerden biri önce motosikleti çalıştırmak istedi. Motosiklet çalışmayınca 2 şüpheliden biri motosikleti iterek sokaktan götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi sabah saat 04.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle dolaşan 2 kişi, park halinde bulunan 34 YC 7126 plakalı motosikletin yanında durdu. Motosikletten inen şüphelilerden biri, motosikleti çalıştırmaya çalıştı. Motosiklet çalışmayınca bu kez aracı iten şüpheli, yanındaki arkadaşıyla sokaktan kaçarak gözden kayboldu. Hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntülerini toplayan motosiklet sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Motosiklet sahibi sosyal medya aracılığıyla şüphelilerin yakalanmasını ve aracın kendisine teslim edilmesini istedi.