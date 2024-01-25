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Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki motosikletleri çalan 6 şüpheli, yapılan operasyon sonucunda suçüstü yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

25.01.2024 - 12:16,
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MERSİN'in Bozyazı ilçesinde park halindeki motosikletleri çalan 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede park halindeki motosikletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve takip çalışmaları sırasında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, şüpheliler çalıntı motosikletlerle birlikte suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Anamur Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı motosikletler ise adli işlemlerin tamamlanmasından sonra, sahiplerine teslim edildi. (DHA)

Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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Bozyazı, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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