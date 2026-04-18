Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 MA 0582 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada, motosikletteki M.İ. (20) ile Y.E.Ö. (21) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
