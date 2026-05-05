Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ortaca-Köyceğiz kara yolu Kocabel mevkisinde, E.B'nin (17) kullandığı motosiklet bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü E.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
