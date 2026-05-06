Motosiklet Kazası: Kulüp Başkanı Toprağa Verildi

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN KULÜP BAŞKANI TOPRAĞA VERİLDİ
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar'ın (53) cenazesi memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesine getirildi. Hazinedar için Aybastı ilçesi Sefalık Mahallesi Ali Bey Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Hazinedar'ın ailesi, yakınları, motosiklet kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Hazinedar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Dursun Mehmet ŞAHİN/ ORDU,
