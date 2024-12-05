Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ziya E'nin kullandığı 48 E 3132 plakalı motosiklet Arsa Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ziya E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ziya E'nin cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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