Motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Arnavutköy'de motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fatih Caddesi'nde Levent Levent'in (28) kullandığı 34 NME 663 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Levent, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
