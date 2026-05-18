Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özal Bulvarı'nda Çankaya yönünde seyreden A.E. idaresindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü A.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.
