Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet İnanç (41) idaresindeki 06 DD 6741 plakalı motosiklet, Yeşiloğlu Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İnanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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