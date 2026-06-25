Motosiklet Kazasına Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi - Son Dakika
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Motosiklet Kazasına Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Motosiklet Kazasına Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi
25.06.2026 14:51
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Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü, ilk duruşmada tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta motosikletle giden Ahmet İnce (23) ile nişanlısı Mislina Akçakoyun'a (22) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Şahin Kahraman ilk duruşmada tahliye edildi. Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, tahliye kararına tepki göstererek, "Kardeşim toprağın altında, kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor, belki şu anda araç bile kullanıyordur" dedi.

Kaza, 24 Aralık 2025'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Şahin Kahraman yönetimindeki 46 ALG 374 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Mislina Akçakoyun olay yerinde, nişanlısı Ahmet İnce ise kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Şahin Kahraman, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

157 METRE SÜRÜKLENMİŞLER

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi tarafından hazırlanan raporda otomobil sürücüsünün çarptığı nişanlı çifti 157 metre sürüklediği, motosikletin sürücüsü Ahmet İnce'nin, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, otomobil sürücüsü Şahin Kahraman ise aracın hızını kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak, hızını yol, hava, görüş ve trafik durumuna göre ayarlamamak ve diğer bir aracı izlerken güvenli mesafeyi bırakmamaktan asli kusurlu olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında dosya daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi ve burada hazırlanan raporda ise Ahmet İnce'nin asli, Şahin'in Kahraman'ın tali kusurlu olduğu belirtildi. Soruşturma sonunda Şahin Kahraman hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık, taraf avukatları ile kazada ölen Ahmet İnce ve Mislina Akçakoyun'un yakınları katıldı. Duruşmada Şahin Kahraman suçlamaları kabul etmeyip, hızlı gitmediğini, motosikleti bir anda sol şeritte görünce yavaşladığını ama yine de çarptığını belirterek tahliyesini istedi.

Nişanlı çiftin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tüm delillerin toplanmış olmasından dolayı sanığın delil karartma ve kaçma şüphesinin olmadığı gerekçesiyle Şahin Kahraman'ın adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verip davayı 24 Eylül'e erteledi.

'YAVAŞ GİTTİĞİNİ SÖYLÜYOR, KARDEŞLERİMİ 157 METRE SÜRÜKLEMİŞ'

Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, karara tepki gösterdi. Annelerini kaybettikten sonra İnce'ye kendisinin bakıp büyüttüğünü belirten Altıparmak, gözyaşlarına hakim olamadı. Tahliye kararıyla şoke olduklarını ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:

"Biz aylardır adalet mücadelesindeyiz ama verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Bunun hiç karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. İntikam istemiyoruz, sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Bilirkişi raporlarının tekrar incelenmesini, kamera kayıtlarına tekrar bakılmasını istiyoruz. Bizim gibi ailelerin de canı yanmasın istiyoruz, adalet tek bizim için diğer aileler için de gerekli. Kardeşimizin sesi olmak için buradayım, onlar toprağın altında konuşamayacaklar, kendilerini ifade edemeyecekler. Benim kardeşim toprağın altında, kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor, belki şu anda araç bile kullanıyordur. Kendisi yavaş gittiğini söylüyor ama benim kardeşlerimi 157 metre sürüklemiş. Adalete güveniyoruz, davamızın peşindeyiz."

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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