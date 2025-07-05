Motosiklet Kazasında Anestezi Teknikeri Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen motosikletin anestezi teknikeri olan sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel'in (26) kullandığı 37 ADU 293 plakalı motosiklet, Dağyolu köyü mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dükel, kurtarılamadı.