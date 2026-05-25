Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde, devrilen motosiklette bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.C. idaresindeki motosiklet, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve motosiklette bulunan Y.E.A. sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.E.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
