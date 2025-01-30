Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 23 Aralık'ta hafif ticari araç ile çarpışıp, ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlker Aydoğdu, 36 gündür tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aydoğdu'nun cenazesi, Şevelli Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu arada kaza anı olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kamerası tarafından görüntülendi.