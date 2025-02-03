Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bahri S. (29) idaresindeki 20 D 4728 plakalı motosiklet, Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bahri S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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