Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'da gidon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü Furkan Demir(21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı Demir'in kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sabah 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Adalet Sarayı mevkiinde meydana geldi. Edirne yönüne seyir halinde olan Furkan Demir idaresindeki motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Furkan Demir, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza anı Furkan Demir'in kask kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.