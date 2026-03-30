Trabzon'un Araklı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Selahattin Demir (23) idaresindeki motosiklet, önceki gün Trabzon Caddesi'nde seyir halindeyken kamyonet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, yarın Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
