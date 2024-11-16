Motosiklet Kazasında Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti

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BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik korucusu Cengiz İldeş (31), sepetli motosikletiyle ormandan odun toplamaya giderken kaza kaza yaptı. Motosikletin devrildiği kazada İldeş hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde meydana geldi. Beldeden motosikletiyle ormana odun toplamaya giden güvenlik korucusu Cengiz İldeş, engebeli arazi kontrolünü yitirdi. Motosikletin devrildiği kazada İldeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen İldeş'in cenazesi otopsi işlemleri için Mutki Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.