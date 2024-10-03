Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Özbostan Defnedildi - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Özbostan Defnedildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Özbostan Defnedildi

Taraklı'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü İsmail Özbostan, 6 gün süren tedavi sonrası vefat etti.

03.10.2024 19:48
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Taraklı ilçesindeki Yusufbey Mahalle Camisi'ne getirilen İsmail Özbostan'ın (57) cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Taraklı- Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde 28 Eylül'de T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönen Özbostan'ın kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı Taraklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü 6 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Özbostan Defnedildi - Son Dakika

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