Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şair Şeyhi Bulvarı'nda, Jandarma Astsubay Çavuş Sinan Yener (21) kontrolündeki 16 BMB 868 plakalı motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen Yener'in cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hayme Ana Camisi'ne getirildi.
Törende, Yener'in annesi Hadiye, babası Hüsamettin ve kardeşi Sefa Yener, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Jandarma Astsubay Çavuş Sinan Yener'in cenazesi, cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yener'in yakınlarının yanı sıra Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?