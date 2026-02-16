Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

16.02.2026 01:19
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki Ahmet Özkan motosiklet kazasında öldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Özkan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Dombaylı Mahallesi'nden Adala yönüne seyir halinde olan Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Özkan idaresindeki 45 AHT 836 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Özkan, metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisi Özkan'ın acı haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Özkan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

