Motosiklet Kazasında Muhtar Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Çetin'in kullandığı 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, F.A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Çetin motosikletinden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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