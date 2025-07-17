Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nuri Satır'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.