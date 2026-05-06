Tokat'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
S.T. (42) idaresindeki 60 AGZ 331 plakalı motosiklet, Tokat-Niksar kara yolu TOKİ konutları yakınında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?