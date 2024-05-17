Motosiklet Kazasında Sürücü Süs Havuzuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle aydınlatma direğine çarptıktan sonra süs havuzuna düşen sürücü öldü.
İsabeyli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde Adem Karataş'ın (40) kullandığı 09 R 8718 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savurulan sürücü Karataş, süs havuzuna düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karataş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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