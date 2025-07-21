Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
R.K. idaresindeki 33 ABB 211 plakalı motosiklet, Susanoğlu Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücünün ayağı, motosikletin jantına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin jantı kesmesiyle ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan R.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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