Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hastanede öldü.
Kirazpınar Mahallesi 11. Akdeniz Sokak'ta, 9 gün önce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Özkan Doğan'ın kullandığı 27 ATN 627 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?