Motosiklet köpeğe çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Ereğli'de köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Köpek ölürken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Devrek Yol Ayrımı Kavşağı'ndan ilçe merkezi istikametine giden Yusuf Karakuş idaresindeki 67 ACU 370 plakalı motosiklet, yoldaki köpeğe çarpıp takla attı. Motosikletle beraber sürücü asfaltta metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Karakuş'u ambulansla hastaneye götürdü. Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından yoldan alındı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Ereğli, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 12:51:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.