Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Deniz Doğan (21) idaresindeki 45 AKH 955 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
