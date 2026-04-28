Motosiklet Sektörü 2025\'te %26 Daraldı, 2026\'da 700 Bin Satış Bekleniyor

MOTED verilerine göre 2025 yılı motosiklet sektörü %26 daralarak 885.261 adet satış gerçekleşti. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, daralmanın nedenlerini e-ticaretin dengeye oturması, gümrük ek vergileri ve gözetim uygulamaları olarak sıraladı. 0-50 cc benzinli motosikletler %23 küçülürken, aynı segmentin elektrikli versiyonu %25 büyüdü. 50-250 cc segmenti %40, 250 cc üstü ise %32 daraldı.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde satışlar geçen yıla göre %11 azaldı. Sektör 2026 için 700 bin adet satış öngörüyor ancak küresel savaşın etkisiyle revize gündemde. Elektrikli motosiklet satışları 2025'te %25 artarak 302.549 adede ulaştı ve pazar payı %34'e yükseldi. 2026'da elektrikli satışlarının 350 bin adet olması bekleniyor.

Öztürk, pazarın önümüzdeki yıllarda 600-800 bin bandına oturabileceğini, 2027'de 50 cc altı ve 4 kW altı elektrikli araçlara getirilecek Zorunlu Trafik Sigortası ile bu segmentin pazar payının %63'ten %20-30'a gerileyeceğini belirtti. Ayrıca güvenlik ekipmanlarında vergi indirimi talep eden MOTED, kasklardaki %20 ek gümrük vergisinin kaldırılmasını olumlu karşılarken, diğer ekipmanlar için de benzer düzenlemeler bekliyor. ÖTV sisteminin üç veya dört kademeli hale getirilmesi öneriliyor.