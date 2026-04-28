Motosiklet Sektörü 2025'te %26 Daraldı, 2026'da 700 Bin Satış Bekleniyor
Motosiklet Sektörü 2025'te %26 Daraldı, 2026'da 700 Bin Satış Bekleniyor

28.04.2026 19:30
MOTED verilerine göre 2025 yılı motosiklet pazarı %26 küçülerek 885.261 adet satışa geriledi. Elektrikli motosikletler %25 büyüyerek pazar payını %34'e çıkardı. 2026 için 700 bin adet satış öngörülürken, küresel savaşın etkisiyle revize gündemde.

MOTED verilerine göre 2025 yılı motosiklet sektörü %26 daralarak 885.261 adet satış gerçekleşti. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, daralmanın nedenlerini e-ticaretin dengeye oturması, gümrük ek vergileri ve gözetim uygulamaları olarak sıraladı. 0-50 cc benzinli motosikletler %23 küçülürken, aynı segmentin elektrikli versiyonu %25 büyüdü. 50-250 cc segmenti %40, 250 cc üstü ise %32 daraldı.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde satışlar geçen yıla göre %11 azaldı. Sektör 2026 için 700 bin adet satış öngörüyor ancak küresel savaşın etkisiyle revize gündemde. Elektrikli motosiklet satışları 2025'te %25 artarak 302.549 adede ulaştı ve pazar payı %34'e yükseldi. 2026'da elektrikli satışlarının 350 bin adet olması bekleniyor.

Öztürk, pazarın önümüzdeki yıllarda 600-800 bin bandına oturabileceğini, 2027'de 50 cc altı ve 4 kW altı elektrikli araçlara getirilecek Zorunlu Trafik Sigortası ile bu segmentin pazar payının %63'ten %20-30'a gerileyeceğini belirtti. Ayrıca güvenlik ekipmanlarında vergi indirimi talep eden MOTED, kasklardaki %20 ek gümrük vergisinin kaldırılmasını olumlu karşılarken, diğer ekipmanlar için de benzer düzenlemeler bekliyor. ÖTV sisteminin üç veya dört kademeli hale getirilmesi öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya’da yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
İşte Tedesco’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin son 3 maçtaki teknik direktörü İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
Tekirdağ’da gölde toplu balık ölümleri yaşandı Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı
Mersin’de denizde 2 erkek cesedi bulundu Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
