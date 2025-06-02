Motosiklet Sürücüsü Hastanede Hayatını Kaybetti

Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Yedigöller yolunda dün, 14 ABT 396 plakalı motosikletiyle, karşı yönde giden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanan Erman Y. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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