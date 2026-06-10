Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda 6 Haziran'da, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyon ile Ferhat B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Ferhat B, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kaza anı, yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Sürücüsü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?