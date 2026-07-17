Motosiklet Sürücüsü Mustafa Ertürk Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde önünde giden elektrikli araca çarparak ölen motosiklet sürücüsü Mustafa Ertürk'ün (22) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ertürk için Tavşanlı ilçesine bağlı Ağaköy'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, iş arkadaşları, yakınları ve çok sayıda köylü katıldı. Mustafa Ertürk, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.