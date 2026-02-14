Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
14.02.2026 17:44
Bafra'da çarpıp darbettiği iddiasıyla motosiklet sürücüsü tutuklandı, diğer şüpheli serbest.

Samsun'un Bafra ilçesinde çarptığı yayayı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'nde yol kenarında yaralı halde bulunan Ç.O. (35), Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.O, jandarmaya verdiği ifadede, yolda yürürken bir motosikletin kendisine çarptığını, daha sonra araçtaki 2 kişinin kendisini darbederek kaçtığını söyledi.

Bafra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ç.O, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Ç.O'nun ifadesi doğrultusunda Bafra Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 4. JASAT Timi ekibi, olayla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma, kazaya karışan motosikleti M.K'nin (22) kullandığını, B.K'nin (20) de aynı araçta bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, motosikleti Altınova Mahallesi'ndeki bir samanlıkta samanların arasına saklanmış halde buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı, B.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

