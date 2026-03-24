Motosiklet Sürücüsüne 211 Bin Lira Ceza
24.03.2026 00:36
Erzurum'da dur ihtarına uymayan sürücüye toplam 211 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay alındı.

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 211 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Terminal Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan A.C'nin (20) kullandığı 25 ADY 317 plakalı motosiklet sürücüsünü, kovalamaca sonunda Fuar Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda önünü keserek yakaladı.

Ekiplerce sürücüye "dur" ihtarına uymamak, kasksız motosiklet sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve abart egzoz kullanmaktan 211 bin lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA

