Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletinin plakasını bezle kapatarak seyir halinde bulunan K.Ö'yü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda Sakarya-2 Caddesi üzerinde yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen K.Ö'nün, 26 ANG 983 plakalı motosikletinin plakasını bezle kapattığı tespit edildi.
Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak" ve "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplamda 436 bin lira para cezası uygulandı.
