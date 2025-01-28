Motosiklet Üzerinde Akrobatik Hareketler Yapan Sürücüye Ceza

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DÜZCE'de motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak bunu sosyal medyada paylaşan sürücüye 5 bin 327 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Düzce'de, kentin değişik noktalarında motosiklet üzerinde akrobatik ve tehlikeli hareketler yapan Muhammed Nuri K. (21), bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri fark eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü plakasından tespit etti. Polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalanan sürücü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücüye 5 bin 327 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca Muhammed Nuri K.'nin sürücü belgesine psikologdan doktor raporu aldırılmak üzere el konuldu ve 55 ceza puanı eklendi.